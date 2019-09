Recuperação de Ângelo Rodrigues está a correr bem

Afinal, a recuperação do ator após a primeira cirurgia de reconstituição da perna esquerda está a correr bem.

A agência que representa Ângelo Rodrigues garantiu, esta sexta-feira, que “está tudo a correr bem com a sua recuperação”. Ao contrário do que tinha sido noticiado, o estado de saúde do ator não se agravou.

Um representante da agência Glam garantiu que não havia “qualquer infeção, febres, depressão ou rejeição”.

A mesma fonte adiantou que a próxima cirurgia, que visa a reconstrução da perna esquerda do ator, está marcada “para a primeira semana de outubro”.