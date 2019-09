Valete publica vídeo onde diz que a luta feminista é "a mais importante da sociedade portuguesa"

Na sequência da polémica que a última música de Valete, “BFF”, tem gerado, o rapper decidiu, esta sexta-feira, partilhar um vídeo no Youtube, onde adverte as pessoas para que “não acreditem em tudo o que veem na internet”.

Começa por lamentar “as notícias falsas e deturpadas” que têm vindo a ser publicadas sobre o assunto e a ação de “um grupo de feministas burguesas, pessoal ignorante que não respeita o rap, pessoal preconceituoso que vê o rap de forma unidimensional e não o respeita artisticamente”.

No vídeo, que dura certa de sete minutos, o artista aproveita para chamar a atenção para a realidade “de onde vem”. “Eu venho de uma realidade onde as mulheres são escuras demais para terem empregos que não sejam limpezas", começa por dizer. Denuncia as humilhações de que estas mulheres são alvo “uma vida inteira pelo SEF” e fala ainda sobre “trabalhar 12 horas e ainda terem de ir para casa cuidar do lar e dos filhos”. A normalização da violência doméstica “nestas subculturas” é também abordada pelo artista.

Valete faz questão de sublinhar que a luta feminista é “a mais importante para a sociedade portuguesa”, mas que enquanto as mulheres “de onde vem” não forem também estabelecidas como prioridade, esse movimento é para ele “um movimento feminista caviar”. Denuncia a falta de um projeto de “salvação das mulheres escravas nos subúrbios de Lisboa” e acusa ainda as feministas “de sofá, de teclado”, de ridicularizarem a luta pela igualdade de género.