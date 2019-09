Marcelo felicita Bombeiro de Elite em Braga

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado a realização da prova internacional Bombeiro de Elite, que se realiza hoje no Monte do Bom Jesus, em Braga, com 800 participantes de onze países, entre os quais há mais de 100 mulheres.

Segundo destaca Marcelo Rebelo de Sousa, “a exigente subida dos escadórios simboliza um exercício de superação, uma prova de prontidão e a demonstração de respeito”, para além “da importância de todos os que estiveram aqui hoje deram a este património”, numa alusão à recente classificação do Santuário como Património da Humanidade da Unesco.

“A todos os bombeiros de Portugal devemos um agradecimento pela forma dedicada e exemplar como protegem os Portugueses, por vezes em condições tão mais difíceis e com sacrifícios maiores do que aqueles que enfrentam aqui durante a provas realizadas”, disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou “uma vez mais a minha palavra de gratidão a todos os participantes por este exercício de respeito e superação, mas sobretudo para todos os Bombeiros de Portugal, homens e mulheres de grande coragem, pelo seu elevado espírito de abnegação”.

O Presidente da República recordou ainda a sua deslocação ao Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, para salientar tratar-se o Bombeiro de Elite de “uma prova que tem ganho dimensão nacional e internacional, que pretende ir ao encontro desse apelo”, que é “o reconhecimento da Unesco como Património mundial exige de todos a obrigação de cuidar e respeitar ainda mais um património que é de toda a Humanidade”.

Marcelo Rebelo de Sousa, que não pode hoje deslocar-se a Braga, encarregou o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, de ler esta mensagem alusiva ao evento que tem por palco um espaço Património Mundial da Unesco e que é considerada a maior prova europeia do género e uma das três maiores do mundo.

A prova consiste em subir os 566 degraus do Escadório do Bom Jesus, em contrarrelógio com o equipamento completo de proteção individual de bombeiro (casaco de fogo, botas, calças, cogula, luvas, capacete e Aparelho Respiratório Circuito Aberto “Arica”), no menor tempo possível, com distância de 615 metros e o desnível positivo de 116 metros. O Bombeiro de Elite tem início às oito horas com a concentração de atletas e início da prova às nove horas, no Pórtico Bom Jesus do Monte, na parte inferior de acesso ao seu Funicular, em que ao todo cerca de 800 bombeiros de 136 corpos de bombeiros, oriundos de onze nacionalidades como Portugal, Espanha, França, Croácia, Polónia, Luxemburgo, Ucrânia, Brasil, Cabo Verde, Alemanha e Inglaterra, segundo salientou o coordenador da organização, Ricardo Fernandes, 2º subchefe da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, que destacou o apoio da Câmara Municipal de Braga e da Confraria do Bom Jesus do Monte, entre outras entidades oficiais, além dos patrocinadores e todos os bombeiros.