Casal que escravizou homem cego em Cascais fica em prisão preventiva

Um homem de 42 anos e a mulher de 29, que durante três anos obrigaram um homem cego a fazer tudo o que pediam, ficaram em prisão preventiva pelo crime de violência doméstica.

O caso foi descoberto na última segunda-feira, depois do homem ter sido agredido e ter visitado o Hospital de Cascais, apresentando ferimentos graves. A assistente social do hospital ao ver os ferimentos do homem desconfiou da situação não o deixou abandonar a unidade hospitalar, avisando de seguida as autoridades locais que começaram a investigar o caso.

Os suspeitos foram detidos na manhã desta sexta-feira, em São Domingos de Rana. Ao questionarem os vizinhos, estes afirmaram que o homem como deficiência visual chegou a ser ameaçado com uma arma branca e martelos.