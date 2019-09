Bancos registam 1337 queixas por mês

O Banco de Portugal (BdP) recebeu 8022 reclamações de clientes bancários no primeiro semestre de 2019, o que dá uma média de 1337 queixas por mês, um valor 5,2% acima do registado em 2018.

De acordo com a Síntese de Atividades de Supervisão Comportamental do primeiro semestre de 2019, divulgada na quarta-feira, 31,7% das reclamações dizem respeito a contas de depósito. Seguem-se as queixas em relação ao crédito ao consumo ( 26,8%) e ao crédito à habitação e hipotecário (12,2%).

Da análise feita pelo BdP, em 62% das queixas apresentadas não foram detetados indícios de infração, um valor superior ao registado no ano anterior (56%). «Nos restantes 38% dos casos, a situação foi solucionada pela instituição de crédito, por sua iniciativa ou por exigência do Banco de Portugal», lê-se no documento.

No que diz respeito às contas de depósito, o Deutsche Bank lidera a lista das instituições que foram alvo de queixas. Em relação ao crédito ao consumidor, o Bankiter é o primeiro da lista de reclamações. Já em relação ao crédito à habitação e hipotecário, o Banco CTT foi o que recebeu mais queixas.