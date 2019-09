Faleceu o professor Nelson Traquina

Filho de pais açorianos, o catedrático nascido nos Estados Unidos é visto como um pioneiro na investigação e estudos do jornalismo em Portugal

Nelson Traquina, professor e investigador de raízes portuguesas de reputação internacional na área do Jornalismo, faleceu este sábado aos 71 anos, vítima de ataque cardíaco, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde nasceu e estava radicado há alguns anos.

Filho de pais açorianos, Nelson Traquina lecionou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa, desde o início dos anos 80 e obteve a cátedra em 1997. É considerado um pioneiro na investigação e estudos do jornalismo em Portugal: a obra "Jornalismo: Questões, Teorias e Estórias", editada em 1993, é vista como fundamental na disciplina das Ciências da Comunicação nacional.

"O professor Nelson Traquina foi correspondente em Portugal da agência noticiosa United Press International (UPI), tendo chegado ao país no rescaldo da revolução de abril, depois de um percurso académico nos Estados Unidos - licenciatura em Política Internacional no Assumption College e mestrado em Política Internacional na Universidade de Denver - e em França - diploma em Comunicação Social e Política na Universidade de Paris I e doutoramento em Sociologia na Universidade de Paris V", lembra a Universidade Nova, em nota de pesar pelo falecimento do catedrático.