Hóquei em partins. FC Porto e Sporting na final da Taça Continental

FC Porto e Sporting garantiram este sábado a presença na final da Taça Continental de hóquei em patins. Nas meias-finais da prova que se realiza no Pavilhão João Rocha, os dragões golearam os espanhóis do Lleida por 8-2, com os leões (a jogar em casa) a bater os italianos do Sarzana por 7-0.

Os hat-tricks de Di Benedetto e Gonçalo Alves, bem como os tentos de Sergi Miras e Reinaldo Garcia, colocaram os azuis-e-brancos na final pelo segundo ano consecutivo: em 2018, o FC Porto caiu perante o Barcelona (2-3 no desempate por grandes penalidades, depois do 3-3 no tempo regulamentar). Os dragões contam com um triunfo na competição, já no longínquo ano de 1986, tendo perdido as decisões de 1982, 1983 (ambos frente aos blaugrana) e 1990 (contra o Liceo).

Já o Sporting, que ainda procura o primeiro título na competição - soma quatro derrotas em finais (três com o Barcelona, em 1981, 1985 e 2015, e outra perante o Óquei de Barcelos, em 1991) -, beneficiou da inspiração de João Souto (bis) e Pedro Gil, Ferrant Font, Raúl Marin, Toni Pérez e Gonzalo Romero, bem como de Ângelo Girão, que voltou a ser gigante na baliza leonina.

A final 100 por cento portuguesa - a primeira em três anos, depois de o Benfica ter derrotado o Óquei de Barcelos em 2016, numa altura em que a decisão ainda se jogava a duas mãos - está agendada para este domingo, pelas 17 horas, com transmissão em direto na TVI24.