Quase uma centena de operacionais combatem fogo em Monsanto

Oitenta e três bombeiros e 26 veículos terrestres foram mobilizados ao início da noite deste sábado para combater um incêndio numa zona de mato na Calçada da Tapada, na freguesia de Alcântara, perto de Monsanto (Lisboa), segundo informação publicada no site da Proteção Civil e da Câmara Municipal de Lisboa.

O alerta para a existência de um foco de incêndio foi dado pelas 19h50, de acordo com o que se pode ler na página oficial da internet do mesmo organismo. A Proteção Civil revela ainda que o fogo, que terá deflagrado pouco antes do alerta, está já "em fase de resolução".

(em atualização)