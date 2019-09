Árbitro do encontro entre Benfica e V. Setúbal diz que ficou com hematoma após ser atingido por moeda

Tiago Martins foi alvo de forte contestação por parte dos adeptos no final da partida.

Tiago Martins, árbitro do encontro entre o Benfica e o Vitória de Setúbal, disputado este sábado, escreveu no relatório que ficou com um hematoma, depois de ser atingido por uma moeda, avança o Record.

Segundo o mesmo jornal, o árbitro entregou a moeda em questão ao delegado do jogo.

Recorde-se que o Tiago Martins foi alvo de assobios durante o jogo, que terminou com a vitória das águias por 1-0, sobretudo depois de mostrar amarelo a Vlachodimos por retardar a reposição da bola em jogo. A decisão gerou contestação, especialmente por Makaridze já ter feito o mesmo que o guarda-redes do Benfica, e não ter sofrido nenhuma sanção.