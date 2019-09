Houthis alegam ter morto e ferido 500 soldados sauditas em ataque

Os rebeldes houthi do Iémen divulgaram, este domingo, imagens de um ataque onde alegam ter morto e ferido cerca de 500 soldados sauditas, capturado dois mil e uma escolta de veículos militares sauditas. Ainda não foi confirmada a veracidade das imagens.

“Mais de 200 foram mortos em dezenas de ataques com drones. enquanto escapavam ou se rendiam”, alegou Yahya Saree, porta-voz militar dos rebeldes xiitas, citado pela Al Jazira.

Segundo os rebeldes, os combates ocorreram na região de Najran, na fronteira com a Arábia Saudita, 72 horas antes do anúncio, e as filmagens, exibidas em conferência de imprensa, mostram veículos blindados atingidos por explosões e alegados soldados sauditas a renderem-se.

Ainda não foi possível corroborar a veracidade das imagens de forma independente e Arábia Saudita ainda não se pronunciou sobre as alegações dos rebeldes.

A serem confirmadas, serão uma notável demonstração de força por parte dos houthis e um grande embaraço para o reino saudita, que tem um dos maiores exércitos do mundo. Segundo declarações de Catherine Shakdmad à Al Jazira, da New Century, as imagens corroboram as alegações dos iémenitas.