FC Porto vence Rio Ave e soma a oitava vitória consecutiva

Moussa Marega fez o único golo do jogo, em Vila do Conde

O FC Porto venceu esta noite o Rio Ave, em Vila do Conde[0-1]. Moussa Marega marcou o único golo do jogo, aos 12 minutos, garantindo os três pontos para os azuis e brancos.

No fim do jogo Carlos Carvalhal, técnico da equipa da casa, parabenizou o FC Porto com alguns elogios à equipa adversária e assumiu que não gostou da exibição da sua equipa, na primeira parte do jogo.

Este resultado permite ao clube orientado por Sérgio Conceição juntar-se ao Benfica na segunda posição da tabela classificativa, atrás do primeiro lugar Famalicão.

O FC Porto soma assim a sua oitava vitória consecutiva, sexta a contar para o campeonato.