Sismo de 2,3 na escala de Richter sentido perto de Mourão

Um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter foi hoje sentido perto de Mourão, no distrito de Évora. Até ao momento, não foram registados feridos nem danos materias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 9 quilómetros norte-nordeste de Mourão, no distrito de Évora, de acordo com um comunicado do IPMA. O sismo foi sentido com intensidade máxima II (que na escala de Mercalli modificada significa muito fraca) na região de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.