Mãe partilha vídeo de filho a ser agredido em escola em Coimbra

A mãe de um estudante da escola Rainha Santa Isabel, em Coimbra utilizou as redes sociais para partilhar a história do filho, que sofre de bullying e tem receio de ir às aulas. Através de um video, Daniela Simões mostra o filho a ser agredido por outro menor. O adolescente pede à vítima para falar, enquanto o agride, dentro do recinto escolar.

O caso ocorreu no passado dia 19 de setembro. Em declarações ao Notícias ao Minuto, a mãe do menor agredido diz já ter alertado tanto a escola como as autoridades para a situação mas diz ter optado por divulgar as imagens, que já alcançaram mais de 10 mil partilhas, para mostrar que o bullying continua a ser uma realidade nas escolas e mostrar também a atitude passiva das instituições escolares em relação à situação.

"A escola diz que vai resolver mas não resolvem nada porque tentam sempre abafar as coisas. Já houve outros meninos agredidos e até hoje não conseguiram resolver", afirmou Daniela, à mesma fonte, acrescentando que vai mudar o filho de escola "em breve".