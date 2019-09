Árbitro do Benfica-Vitória FC “pode ter falsificado relatório”

Tiago Martins escreveu no relatório do jogo que ficou com um hematoma depois de ter sido atingido por uma moeda.

O Benfica recebeu o Vitoria de Setúbal no sábado num jogo em que os encarnados venceram, mas que ficou marcados por algumas decisões que deixaram os adeptos do Benfica à beira de um ataque de nervos.

Depois da expulsão de Adel Taarabt, e já depois do Benfica reclamar uma grande penalidade sobre Rafa que não foi assinalada, os adeptos manifestaram o seu desagrado com a atuação do árbitro da Associação de Futebol de Lisboa.

No final da partida, Tiago Martins escreveu no relatório de jogo que foi atingido com uma moeda quando caminha para os balneários, o que lhe teria provocado um hematoma.

Após este relatório, o Benfica já reagiu depois de ver todas as imagens e que diz não se confirmar qualquer tipo de agressão ao árbitro do encontro.

Ao desportivo A Bola uma fonte da SAD do Benfica "considera de enorme gravidade o facto do árbitro poder ter falsificado o relatório, invocando uma agressão e um hematoma provocado por uma moeda que todas as imagens desmentem".