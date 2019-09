Bactéria multirresistente detetada no Hospital de Coimbra

Não estão a ser aceites novos internamentos no serviço.

Foi detetada uma bactéria multirresistente no serviço de transplantes hepáticos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o que impediu o internamento de novos utentes no serviço.

A situação foi reportada no dia 18 e está a afetar o internamento de adultos. Segundo declarações do diretor do programa, Emanuel Furtado, ao jornal Público, é esperado que o problema esteja resolvido dentro de uma semana e meia. O diretor acredita que não será necessário proceder à transferência de doentes para outros hospitais.

Os transplantes hepáticos pediátricos estão a decorrer normalmente.