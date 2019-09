Membro da equipa técnica de Céline Dion foi eletrocutado 15 metros acima do palco

A digressão da cantora Céline Dion parece estar enguiçada, depois de uma infeção na garganta da artista ter obrigado a adiar alguns espetáculos, um membro da sua equipa de técnico foi eletrocutado.

O técnico estava a mexer nuns cabos a 15 metros acima do palco, montado para o concerto em Montreal, no Canadá, quando foi eletrocutado, tendo caído após o incidente.

"Foi eletrocutado esta semana no Bell Centre quando trabalhava nuns cabos 15 metros acima do palco", disse uma fonte do staff, citada pela imprensa internacional. "Foi atirado cá para baixo, deslocou o ombro, mas foi apanhado pela rede de segurança e sobreviveu", explicou.

"É irónico que tenha acontecido na mesma semana em que ela ficou doente", acrescentou a mesma fonte.

A digressão da cantora, chamada Courage, começou este mês e só deverá terminar daqui a um ano, são mais de 113 concertos pelo mundo inteiro.