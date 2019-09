Vestidos de Cristina Ferreira comparados a "Winx" e "Aquaparque da Caparica"

Cristina Ferreira foi sem dúvida a mulher da noite. Na sua estreia a apresentar a gala dos Globos de Ouro, a apresentadora das manhãs da SIC marcou pela excentricidade utilizada nos seus looks. A humorista, Ana Garcia Martins, conhecida como A Pipoca Mais Doce e José Castelo Branco destacaram-se como dois dos principais críticos da noite à apresentadora do programa.

Como primeiro vestido, Cristina optou por um vestido assinado por Micaela Oliveira, curto, lilás, feito com desperdicíos das rolhas de cortiça, servindo como um alerta para as alterações climáticas e a necessidade urgente de mudar de atitude. Apesar da grande maioria dos comentários serem positivos, José Castelo Branco não resistiu a comentar a aparência de Cristina Ferreira e questionou a apresentadora, através do instagram, se esta fazia parte das "Winx", um desenho animado de fadas, um comentário que obteve mais de 150 gostos. Já Ana Garcia Martins falou diretamente para Micaela Oliveira, e disse que a estilista está "a azeitar desde 1919".

O segundo look de Cristina, "incendiou" a passadeira vermelha. Este vestido foi feito por Elisa Carvalho, a costureira que venceu o desafio lançado pela apresentadora no seu programa, uma atitude de Cristina que foi muito aplaudida pelo público. Apesar de Castelo Branco ter elogiado o look, Ana Garcia Martins utilizou mais uma vez o humor para comentar o vestido de Cristina: "Isto bem aproveitadinho e temos aqui tecido para umas 2050 bandeiras para as arruadas do PS", escreveu.

O terceiro vestido, em tons de azul, é um vestido criado pelo estilista João Rôlo e demorou 870 horas a ser realizado. A humorista também comentou este vestido, anunciado aos seguidores que "o Aquaparque da Caparica abriu".

O quarto vestido, utilizado durante o momento em que Cristina subiu ao palco para receber o prémio de Personalidade do Ano, em Entertenimento, em tons de branco, com uma imagem da Nossa Senhora nas Costas, foi um dos looks mais comentados. "Houve uma pessoa que não queria que viesse [para a SIC]. Chama-se Maria Filomena e é a minha mãe. Achou que podia estar a pôr o pé em falso e eu tranquilizei-a, dizendo lhe algo que me disseram 'quando acreditas, consegues. E quando consegues, acreditas ainda mais'. E por isso eu hoje trago comigo o que me faz acreditar mais", confessou Cristina, durante a gala.

Mais uma vez, José Castelo Branco deixou a sua opinião na caixa de comentários de Cristina: "És a Estátua da Liberdade?", questionou o socialite. Ana Garcia Martins comparou o acessório que a apresentadora utilizou na cabeça como uma "taça de fondue".

Para fechar a cerimónia, a apresentadora usou um vestido adornado com plumas rosa, uma criação de David Ferreira. O facto de estar cheio de penas fez a Pipoca Mais Doce afirmar que a "Casa da Cristina vai ficar um brinquinho".