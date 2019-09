As autoridades encontraram o homem no areal na praia, "já cadáver".

Um homem, de nacionalidade checa, morreu esta segunda-feira ao cair de uma falésia, na praia do Canavial, em Lagos.

A falésia tem cerca de 30 metros de altura e o motivo que originou a queda ainda é desconhecido, segundo declarações da Proteção Civil à agência Lusa.

As autoridades encontraram o homem no areal na praia, "já cadáver", segundo as equipas de socorro.