INE. Preços voltaram a descer em setembro

No mês de setembro, o Índice de Preços do Consumidor (IPC) fixou-se nos -0,1% face a igual período do ano anterior. Este é um valor que já tinha sido registado em agosto. A estimativa foi divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revela ainda que o indicador de inflação subjacente – índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos – fixou-se nos 0,2%, um valor que é também idêntico ao mês de agosto.

O gabinete de estatística estima ainda que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para os -3,9%. Em agosto o valor registado para esta taxa foi de -3,5%.

A variação mensal do IPC, estima o INE, terá sido 1,1%, valor igual ao de igual período do ano passado e superior ao do mês anterior: -0.1%. Estima-se “uma variação média dos últimos doze meses de 0,5%, taxa inferior em 0,1 ponto percentual ao registado no mês precedente”, informa o gabinete de estatística.

Já no que diz respeito ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, o INE estima que terá havido uma variação homóloga de -0,3%.