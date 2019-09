Mila Kunis nem quer ouvir falar do livro de Demi Moore

A biografia de Demi Moore tem marcado a imprensa cor-de-rosa norte americana nos últimos tempos.

Em Inside Out, a atriz faz revelações chocantes acerca da sua adolescência, mas as suas relações, em especial com Bruce Willis e Ashton Kutcher, também não ficam foram das surpresas.

Quem, dizem os rumores, não está assim tão contente com o buzz que o livro de Demi Moore está a gerar é Mila Kunis, mulher de Ashton Kutcher.

"A Mila não quer falar sobre o que está no livro ou sobre qualquer outra coisa que possa ter sido revelada", afirmou uma fonte próxima da atriz, que adiantou também que a mulher de Kutcher não quer sequer ler o livro.