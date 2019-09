Mulher detida após esconder crânio do marido numa caixa que entregou a vizinha

Uma mulher foi detida, este fim de semana, em Castro Urdiales, Espanha, suspeita do homicídio do seu marido, que estava desaparecido.

A detenção ocorreu depois de ser descoberto um crânio humano dentro de uma caixa que a suspeita havia entregado, há alguns meses, a uma vizinha. As autoridades acreditam que cabeça pode pertencer ao homem, de 67 anos, que estava desaparecido.

De acordo com o El País, a suspeita, de 61 anos, entregou a caixa à vizinha para que esta a guardasse. Este sábado, a mulher começou a sentir um forte odor e decidiu abrir a embalagem que lhe havia sido entregue e acabou por perceber o que estava no seu interior, alertando rapidamente as autoridades.

Segundo o jornal espanhol, a vizinha teve de receber assistência médica devido ao choque.

A mulher foi detida pela Guardia Civil e é suspeita de um crime de homicídio. O crânio encontrado está a ser investigado por especialistas forenses para ser confirmada a identidade da vítima.