Homem em fuga há 17 anos foi encontrado por drone na caverna onde se escondia

Song Jiang, de 63 anos, estava em fuga há 17 anos, depois de escapar de uma prisão, na China, onde estava preso por tráfico de crianças e mulheres. Agora, graças ao uso de um drone, as autoridades conseguiram detetar o seu esconderijo e o homem voltou a ser detido.

De acordo com a BBC, o homem, que fugiu da prisão em 2002, vivia numa caverna. Depois de a polícia de Yongshan receber pistas sobre o seu paradeiro, acabou por recorrer a drones para facilitar as buscas nas montanhas na província chinesa de Yunnan, uma vez que as pesquisas anteriores não haviam ajudado a chegar ao homem.

Song Jiang estava há dois anos a viver sem qualquer interação humana na caverna. As autoridades revelaram que a forma como o homem vivia afetou mesmo a sua comunicação com os outros.