Carolina Deslandes revela que filho mais velho sofre de autismo: "Foi um caminho longo"

Ontem quando subi ao palco não disse nada do que queria dizer. Acho que há momentos da vida em que nos faltam as palavras, e é essa a beleza disto tudo. Ainda assim, ficou um vazio. Há 1 ano e meio que digo para mim, que se algum dia estiver numa posição de ser ouvida por muita gente e poder fazer a diferença, vou falar sobre este assunto. Nunca o fiz, nunca o fizemos. A semana passada quando gozavam e ridicularizavam a Greta pela sua maneira “estranha” de falar, pensei em pronunciar-me e mais uma vez não o fiz. Hoje acordei e pensei que não quero falhar ao meu filho, e acima de tudo, não quero falhar às tantas crianças “estranhas” que são catalogadas e postas de lado numa sociedade que se debruça pouco ou nada sobre aquilo que não conhece. O Santiago sofre de uma perturbação do espectro do autismo. Foi um caminho longo, de braço e de coração dado, que nos levou a pedir ajuda e a entrar dentro deste universo encantado em que ele vive. O autismo continua a ser visto como um problema. Algo que torna as pessoas diferentes e esquisitas. Pois eu olho para o Santiago e acho que os esquisitos somos nós. Com o nosso filho entendi que as palavras são o meio mais fácil de comunicar, mas não o mais bonito. Ainda sem falar, o Santiago já me disse os mais bonitos poemas, já me mostrou cores no mundo que eu não sabia que existiam, já me disse que me amava ao roçar o seu nariz no meu e ao encostar a cabeça no meu peito. Ve-lo superar-se a cada dia, vê-lo partilhar e crescer é um privilégio. E eu hei-de estar sempre lá na primeira fila, a aprender tudo o que ele quer ensinar. O nosso filho é especial. Não no sentido prejurativo, mas no sentido mais completo e literal que existe : é a criança mais especial que conheço. É um mundo com mundos por dentro. 1 em cada 9 crianças sofre de uma perturbação do espectro do autismo. É urgente criar meios de integração no nosso ensino, é urgente informar as pessoas sobre isto, é urgente a inclusão. Sejam bondosos com os caminhos dos outros. Eles passam por ruas que nós não imaginamos. ❤️

A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Sep 30, 2019 at 7:01am PDT