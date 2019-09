Benfica reage a supostas declarações no relatório do árbitro Tiago Martins.

Depois de ser conhecido que Tiago Martins, árbitro do encontro entre o Benfica e o Vitória de Setúbal, terá escrito no seu relatório ter sido atingido por uma moeda que lhe terá provocado um hematoma, o clube da Luz emitiu um comunicado, esta segunda-feira, onde assegura que essa informação, “de enorme gravidade”, é falsa.

“Fomos ontem confrontados com a informação de que o árbitro do encontro terá escrito no seu relatório ter sido atingido por uma moeda que lhe terá provocado um hematoma. Ora esse facto é de enorme gravidade. Porque, tal como as imagens podem comprovar, essa informação é falsa, até porque, pelo que se vê, nem sequer o árbitro foi atingido, nem em momento algum houve qualquer tipo de reação compatível com essa denúncia existente no relatório”, começa por referir a nota publicada no site oficial do Benfica.

“Inventar supostas agressões com uma moeda de cinco cêntimos, causadoras de hematomas, envergonha uma classe em que existem excelentes profissionais que todos os fins de semana, em vários campos do País, têm de enfrentar, aí sim, por vezes momentos de enorme tensão. Importa que, de uma vez por todas, o Conselho de Arbitragem assuma as suas responsabilidades”, acrescentam as águias.

No mesmo comunicado, o clube da Luz questiona ainda algumas decisões do árbitro Tiago Martins, no encontro que terminou com a vitória do Benfica por 1-0.

“Qual o motivo por que Odysseas foi admoestado com um cartão amarelo num primeiro lance de suposta demora na reposição da bola em jogo e o guarda-redes do Vitória de Setúbal, em pelo menos seis reposições demoradas, não o foi? Qual o motivo para a expulsão de Taarabt e o mesmo não ter acontecido num lance muito mais indiscutível como foi o da entrada faltosa sobre Rafa? Qual o motivo para o prolongamento do tempo adicional? E qual a justificação para a grande penalidade sobre Rafa não ser assinalada”, questionam.

Recorde-se que o Tiago Martins foi alvo de assobios durante o jogo. Este domingo, a imprensa noticiou que o árbitro escreveu no relatório que ficou com um hematoma, depois de ser atingido por uma moeda.