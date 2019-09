Bombeiros salvam cabra que caiu em poço em Vila Verde

Uma cabra foi salva de um poço, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, distrito de Braga, durante esta segunda-feira.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde resgataram com êxito e sem danos colaterais uma cabra de dentro de um poço, situado num terreno na Rua das Oliveiras, em Coucieiro, na zona norte do concelho de Vila Verde.

Depois do alerta dado por um particular, após se ter apercebido de que o animal caíra no poço, com vários metros de profundidade, a operação envolveu alguma complexidade, mas o resgate foi concluído e o animal foi retirado em boas condições.

"Para o local fizemos deslocar o VUCI 01 com uma tripulação de cinco elementos e com este final feliz reafirmamos a nossa disponibilidade para a nossa missão, sempre e onde formos necessários”, referiram os Bombeiros Voluntários de Vila Verde.