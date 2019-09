GNR alerta população devido ao alargamento do período crítico de incêndios

Previsões meteorológicas apontam para continuação do tempo quente e seco.

Depois de o período crítico de incêndios ser prolongado pelo Executivo até 10 de outubro, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, devido às previsões meteorológicas de tempo seco e quente, a GNR utilizou as redes sociais para deixar um alerta à população.

“Informamos que o Período Crítico, que terminava esta segunda-feira, foi prolongado até ao próximo dia 10 de outubro, devido à manutenção do risco de incêndio rural em níveis elevados”, começa por referir a força de segurança numa publicação partilhada no Facebook.

Desta forma, a GNR relembra quais os comportamentos a ter durante esta fase.

“Assim, durante o período crítico de incêndios, nos espaços florestais ou agrícolas, continua a ser proibido:

- Fumar;

- Fazer lume ou fogueiras;

- Fazer queimas ou queimadas;

- Lançar foguetes e balões de mecha acesa;

- Fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

- Fazer circular, ou utilizar, tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de fagulhas ou faíscas e tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés”, escreveram.