PSD envolvido em polémica. Deputados acusam partido de usar as suas assinaturas sem consentimento

Alguns deputados do PSD acusaram o partido de usar as suas assinaturas sem autorização num pedido de fiscalização sucessiva para o Tribunal Constitucional (TC). Em causa está o diploma aprovado pela maioria parlamentar relativo à Casa do Douro.

Os sociais democratas alegaram que as suas assinaturas foram digitalizadas e enviadas, sem o seu consentimento. A notícia foi avançada pela SIC e pelo Polígrafo, que obtiveram a confirmação do sucedido por parte de Fernando Negrão.

Alguns parlamentares terão descoberto à posteriori que o seu nome constava no pedido de fiscalização sucessiva, um procedimento que implica um número mínimo de assinaturas para ser apreciado pelo TC.

O SOL está a tentar contactar do líder parlamentar do PSD.

Recorde-se que o PSD e o CDS enviaram o diploma sobre a Casa do Douro, aprovado pela maioria parlamentar, para o TC com um pedido de fiscalização sucessiva. Os partidos em questão argumentam que a lei viola o preceito de liberdade associativa que está consagrado na Constituição.