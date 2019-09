Adolescente morreu depois de telemóvel a carregar explodir enquanto dormia

Uma adolescente, de 14 anos, morreu depois de o seu telemóvel, que estava a carregar, explodir enquanto dormia.

O caso aconteceu na cidade de Bastobe, no Cazaquistão, quando a jovem, Alua Asetkyzy Abzalbek, colocou o telemóvel a carregar sobre a sua almofada. A vítima sofreu graves lesões e queimaduras na cabeça após a explosão do aparelho, que além de estar a carregar, estava também a ser utilizado para ouvir música durante o sono.

As autoridades revelaram que Alua foi encontrada sem vida pelos familiares na manhã seguinte. Os paramédicos acabaram por confirmar que a morte esteve na origem do aparelho, cuja marca e modelo não foram revelados.

Com investigações ainda a decorrer, as autoridades estão a descartar a responsabilidade do fabricante, uma vez que o que estará em causa é a má utilização do aparelho.

O telemóvel terá ficado a carregar durante várias horas sobre a almofada e terá sobreaquecido durante a madrugada – impossibilitando que a jovem fosse socorrida.