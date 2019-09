Sporting vence Aves (1-0) na estreia de Silas

O Sporting venceu esta noite o Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo referente à sétima jornada da Liga portuguesa. O encontro, que ficou marcado pela estreia de Silas no comando técnico dos leões, foi resolvido com um golo de Bruno Fernades, aos 83 minutos, através da marca do castigo máximo.

É o regresso do emblema de Alvade às vitórias depois de um mês sem vencer: a série negativa começou com o Rio Ave, em Alvalade, com a derrota por 3-2, a valer para a Liga portuguesa; seguiu-se o empate (1-1) com o Boavista, também a contar para o campeonato; mais tarde surgiu a derrota com o PSV (3-2), no arranque da Liga Europa; nova derrota em Alvalade, com o Famalicão (1-2); para a I Liga e, na semana passada, o desaire com o Rio Ave, em casa, por 1-2, no pontapé de saída na fase de grupos da Taça da Liga.

Recorde-se que a primeira derrota mencionada ditou a saída de Marcel Keizer do comando técnico dos leões. Leonel Pontes assumiu, entretanto, de forma interina a equipa, mas o empate somado às três derrotas deixaram por pouco tempo o técnico em Alvalade, que oficializou nos últimos dias Silas como o comandante da nau leonina.

Com o triunfo na Vila das Aves, o Sporting passa a somar 11 pontos e sobe para a 5.ª posição na tabela, a oito do líder Famalicão, e a sete do Benfica e FC Porto, segundo e terceiros classificados com os mesmos 18 pontos.