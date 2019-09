Motards em cortejo numa última homenagem a motociclista que morreu em colisão

O funeral do motociclista morto numa colisão com um jipe, este sábado, em Vila Praia de Âncora, no Alto Minho, terá a participação de motards que ali se deslocarão em cortejo, de acordo com os familiares e amigos da vítima, conhecida por “Verdadeiro”.

Carlos Joaquim Azevedo da Mota, de 53 anos, nascera em Loureira (Vila Verde) e residia na Lage (Vila Verde), onde irá ser realizado o funeral, na tarde desta quarta-feira.

A vítima foi colhida sábado por um jipe, na Estrada Nacional 13, em Vila Praia de Âncora, ao circular junto ao cruzamento da Praia da Gelfa, concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

O homem teve morte quase imediata, tendo sido assistida pelos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e o INEM, com a GNR de Vila Praia de Âncora a registar o caso e a GNR de Viana do Castelo a investigar as circunstâncias do acidente de viação mortal.