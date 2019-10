Trump quer conhecer whistleblower

Os Democratas avançaram com um pedido formal de investigação com vista ao impeachment de Donald Trump.

Desde a publicação da reconstituição do telefonema com o Presidente ucraniano, Donald Trump tem apelado para que o whistleblower revele a sua identidade.

“Quero conhecer o meu acusador que apresentou informação em segunda e terceira mão, mas também a pessoa que lhe passou ilegalmente esta informação”, disse o Presidente dos Estados Unidos pelo Twitter, no domingo.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou a semana passada que os Democratas vão avançar com um pedido formal de investigação com vista ao impeachment do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.