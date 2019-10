Jovem de 21 anos morre em acidente no Eixo Norte-Sul

O óbito foi declarado no local.

Uma jovem de 21 anos morreu na noite passada, na sequência de um acidente entre três viaturas no Eixo Norte-Sul, em Lisboa.

Segundo uma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS), o acidente ocorreu no sentido Camarate-Lumiar e, além da vítima mortal, provocou também um ferido ligeiro que teve que receber assistência hospital no Hospital Santa Maria.

O alerta foi dado ás 23h00, no quilómetro três do Eixo Norte-Sul, perto da saída para a Ameixoeira. Apesar dos esforços das equipas de ermegência, "o óbito foi confirmado no local".