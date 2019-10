Dead Combo anunciam fim da banda

A banda Dead Combo anunciou que irá terminar no ano de 2020. Através de uma publicação no Facebook, Tó e Pedro anunciaram que a digressão que irá começar no final deste ano irá ser a última da dupla.

“Para nós, 2020 não será um ano qualquer. Se o nosso encontro (Tó/Pedro) foi uma descoberta, uma grande amizade, um diálogo musical, um universo que se foi adensando e clarificando; se todos estes anos foram uma grande festa nas nossas vidas, não poderia ser de outra forma o nosso final. Decidimos acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada”, pode-se ler na nota publicada na página oficial da banda.

“De uma forma concreta, acabamos como começámos: os dois. Voltamos aos palcos com uma tour, num passeio pela nossa história. Começará no final de 2019 e acabará em 2020”, concluem.