Adolescente atingido a tiro em manifestações em Hong Kong

Um jovem foi atingido no peito por um tiro, disparado pelas autoridades, na zona de Tsuen Wan, durante as manifestações em Hong Kong, no dia em que se celebra o aniversário da República Popular da China.

A vítima foi encaminhada para o hospital Princess Margaret e a família e o advogado do rapaz já se encontram nas instalações hospitalares. Segundo o South China Morning Post, a vítima trata-se de um estudante do 11.º ano, o que significa que o jovem deverá ter cerca de 16 anos.

O hospital confirmou que existem 15 feridos e que um se encontra em "estado crítico", mas não adiantaram a sua identidade. O rapaz já foi transferido para o centro de cirurgia cardiotorácica, no hospital Queen Elizabeth.