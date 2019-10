"Quando o vejo a tocar nela [bola] tenho a impressão de ver uma criança a brincar com os amigos no jardim", diz Lage acerca de Félix

Bruno Lage disse à France Football que João Félix poderá vir a integrar um “círculo fechado”, no qual o técnico inclui jogadores como Cristiano Ronaldo, Eusébio, Rui Costa e João Pinto.

Na entrevista, que foi divulgada esta terça-feira, o treinador do Benfica caracterizou o jovem de 19 anos como o tipo de jogador que se adapta e evolui “em qualquer posição”. Falou ainda acerca do “relacionamento especial” que Félix tem com a bola. “Ele ama-a e sabe como domesticá-la sem ter medo. De alguma forma, ele ainda tem alguma forma de descuido. Quando o vejo a tocar nela tenho a impressão de ver uma criança a brincar com os amigos no jardim (...). É pura felicidade", acrescenta.

Lage disse ter tido um pressentimento especial quanto a Félix, admitindo que adaptou "o sistema de jogo de 4-3-3 para 4-2-2 para ele jogar. Ele rapidamente tornou-se indispensável".

O antigo avançado do Benfica, que rumou ao Atlético de Madrid este verão, recebeu, este domingo, o prémio Revelação do Ano, na 24.ª Gala Globos de Ouro. O jogador não esteve presente devido a motivos profissionais, mas gravou um vídeo, onde, para além de agradecer à SIC a nomeação, deixou um “agradecimento especial ao Benfica por tudo o que fez” por ele.