Cinco meses depois de terminar relação, Adele pode ter uma nova paixão

Mesmo quando ainda era casada com Simon Konecki, a cantora já tinha uma ligação especial com o artista, segundo fontes próximas.

Depois de se ter separado de Simon Konecki, em abril deste ano, é possível que Adele tenha aberto o seu coração de novo, segundo a imprensa internacional. Fontes próximas da cantora disseram ao The Sun que Adele tem tido vários encontros com o cantor Skepta e que os artistas foram vistos recentemente no centro de jogos Crystal Maze, em Londres.

“A Adele e o Skepta já se apoiavam muito antes de ambos as suas relações terem terminado”, referiu uma fonte. “Eles têm uma ligação forte e há de certeza uma ligação especial”, acrescenta. “Estão a passar mais tempo juntos. Alguns dos amigos deles estão à espera e preveem que irão dar um ótimo casal um dia”, completa a referida fonte.