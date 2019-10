Rainha Isabel II recusa fazer cirurgia

Isabel II já tem 93 anos e é natural que a sua saúde inspire hoje mais cuidados do que no passado. Aliás, a Rainha já tem sido submetida a vária operações simples para melhorar ou corrigir determinadas funções dos seus órgãos ou articulações

Ultimamente, os joelhos da monarca parecem estar a dar problemas, mas a avó de William e de Harry recusa-se a fazer a operação, devido ao tempo que teria de ficar afastada dos seus compromissos, na sequência da recuperação do procedimento cirúrgico.

"[A Rainha] Estava a falar com uns amigos no Chelsea Flower Show e disse que os joelhos dela não estavam bem. Mas está relutante em passar pela operação devido ao tempo que iria demorar a recuperação. Ela é incrivelmente corajosa", afirmou uma fonte próxima do palácio, citada pela imprensa britânica.