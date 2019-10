Ataque numa escola na Finlândia provoca um morto e vários feridos

Um ataque a uma escola profissional, localizada dentro de um centro comercial, provocou um morto e dez feridos, na cidade finladesa Kuopio, localizada a cerca de 400 quilómetros da capital, Helsínquia, segundo a polícia. De acordo com uma testemunha, citada pela Reuters, um indivíduo entrou no edifício com uma espada para atacar uma professora e acabou por ferir alguns dos alunos.

O incidente ocorreu por volta das 12h30 e apesar de a escola ter cerca de 600 estudantes e 40 funcionários, as autoridades não sabem adiantar o número preciso de pessoas que estava dentro do estabelecimento na altura do ataque.

As autoridades confirmaram ter disparado dois tiros contra o suspeito. Ville Hokkanen, porta-voz do Departamento de Polícia da Finlândia Oriental, confirmou que duas pessoas, uma delas o atacante, estão em estado grave.

O primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne, condenou o ataque na escola profissional, através do Twitter. "O ato de violência no Savo Vocational College em Kuopio é chocante e nós condenamo-lo totalmente", disse o primeiro-ministro, que tem estado em contacto com as autoridades, garantindo: "o Governo está a acompanhar a situação de perto".