Vídeo mostra mãe a fumar para rosto da filha bebé e a largá-la de forma brusca

Uma mulher está a ser acusada de maus tratos depois de fazer um vídeo, em direto, nas redes sociais, em que surgia a fumar no rosto da filha bebé, enquanto a levantava no ar apenas com uma mão, no Tennessee, Estados Unidos.

De acordo com fonte das autoridades, citada pela WCTV, no último domingo, a polícia foi chamada à residência de Tybresha Sexton, depois de as pessoas alertarem para o vídeo transmitido em direto no Facebook. A mulher, de 24 anos, filmou-se ainda a agarrar a bebé pelo braço e a largá-la de forma brusca.

A suspeita negou as alegações de maus tratos e permitiu que a polícia avaliasse a criança. As autoridades garantem que a mulher, além de cheirar a álcool, fazia também vários comentários sem qualquer sentido.

Enquanto as autoridades ainda estavam na residência da mulher, os vizinhos surgiram e mostraram o vídeo em questão. A suspeita terá reagido, afirmando que não queria a criança de qualquer das formas.

“Não queria essa bebé filha da p*** de qualquer das formas”, terá dito a suspeita.

Tybresha Sexton enfrenta agora a acusação de um crime agravado de maus tratos.

Atenção! O vídeo que se segue pode ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.