Daisy-May: A menina de nove anos com as pernas amputadas que arrasou na Semana da Moda em Paris

Pequena modelo é a primeira com ambas as pernas amputadas a desfilar no evento.

Daisy-May Demetre tem apenas nove anos e, na última sexta-feira, brilhou ao desfilar na Semana da Moda de Paris, num desfile da marca Lulu et Gigi Couture, no topo da Torre Eiffel.

A menina, que tem ambas as pernas amputadas, percorreu a passerelle cheia de confiança, enquanto quem assistia a aplaudia.

Daisy-May, natural de Birmighan, em Inglaterra, nasceu com uma malformação congénita rara chamada de hemimelia fibular. Com menos de um ano, a menina teve de ficar sem as duas pernas, numa decisão que os pais confessam ter sido muito dura, mas o melhor, uma vez que a criança ia ter muitas dificuldades em equilibrar-se.

Hoje, Daisy-May vive com duas próteses e parece estar a construir um futuro no mundo da moda. Antes de Paris, a jovem modelo já havia participado na Semana da Moda de Nova Iorque, em fevereiro. Entretanto, trabalhou também com marcas como a Nike ou a River Islands.

O pai, Alex Demetre, mostra-se orgulhoso da filha, mas refere que o mais importante são os estudos.

“Sinto-me tão orgulhoso dela (...) A Daisy-May levou os trabalhos de casa para fazer nos intervalos do espetáculo e, depois de um fim de semana ‘turbilhão’, voltou às aulas normalmente esta segunda-feira”, contou, em entrevista à BBC.