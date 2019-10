Acidente aparatoso com tuk tuk dificultou trânsito no centro da cidade

Um acidente aparatoso entre uma moto e um tuk tuk causou ao início desta tarde transtornos ao nível de trânsito no centro da cidade de Lisboa, na Praça do Comércio.

Segundo apurou o SOL, o acidente deu-se pelas 13h30, quando um condutor se deslocava em direção ao cais das colunas, no Terreiro do Paço.

O motociclista embateu com o condutor do tuk tuk quando este se encontrava a realizar uma manobra de inversão de marcha na zona da Praça do Comércio. Segundo testemunhos, o condutor da moto encontrava-se em marcha lenta.

A ambulância chegou uma hora após o acidente e no local encontraram, o condutor, de sexo masculino e com idade por definir, no chão, bem como a sua moto. Quanto às autoridades essas chegaram ao local horas depois.

O incidente acabou por congestionar o trânsito durante algum tempo.