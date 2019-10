Jovem morre a tentar salvar irmã de cinco anos e a casa de família de assaltante

Khyler Edman é o mais recente herói de uma história que não acabou com um final feliz. O jovem, de 15 anos, morreu, na passada quinta-feira, a tentar salvar a irmã, de cinco anos, e a casa de família de um assaltante.

De acordo com a NBC News, Khyler estava sozinho com a irmã quando um ladrão invadiu a casa de família, em Port Charlotte, no estado norte-americano da Flórida.

As autoridades receberam, nessa mesma noite, o alerta para um homem ferido a correr na vizinhança. Quando a polícia se aproximou, o homem, que tinha várias feridas causadas por um faca, tentou fugir, mas acabou por ser detido.

Na mesma altura, a polícia recebeu um novo alerta para duas casas que estavam a ser assaltadas naquela área.

O jovem, de 15 anos, acabou depois por ser encontrado numa dessas residências já sem vida. A polícia acredita que os ferimentos do assaltante revelam que Khyler morreu a tentar proteger a sua casa e a irmã, num confronto “violento”.

O homem foi depois identificado por Ryan Cole, de 27 anos.

"Não há um herói que se possa igualar a Khyler", disse uma porta-voz da família, à Reuters.