André Silva declara que as "sondagens de rua" apontam para um apoio superior a 3% por parte das pessoas.

O porta-voz do PAN, André Silva, esteve ontem numa ação de rua em Coimbra e fez a avaliação dos contactos de rua do partido. O deputado assumiu que as “sondagens de rua” apontam para que haja “mais de 3%” de pessoas a apoiar a sua força política.

André Silva acabou por ir às cantinas universitárias almoçar um prato vegetariano. A Universidade de Coimbra vai proibir o consumo de carne de vaca.