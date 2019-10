Furacão Lorenzo já provocou mais de 50 ocorrências nos Açores

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores já provocou pelo menos 53 ocorrêcias, número registado às 06h30 desta quarta-feira. Segundo declarações do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo (ilha Terceira), citado pelo jornal local Açoriano Oriental, "38 das ocorrências já foram resolvidas e 15 ainda estão em desenvolvimento, ainda estão a tentar corrigir essas anomalias”.

Algumas pessoas necessitaram de ser realojadas devido ao estragos, nas ilhas das Flores e de São Jorge. Segundo o responsável da Proteção Civil, duas pessoas em São Jorge e três nas Flores "foram socorridas de forma muito rápida e a situação ficou resolvida".

Até ao momento, apenas houve registo de danos materiais. De acordo com Carlos Neves, registaram-se “três ocorrências na ilha Terceira, sete em São Jorge, sete no Pico, 20 no Faial, 14 nas Flores e duas no Corvo”. A maioria são quedas de árvores, obstrução de estradas, danos em moradias e postes de abastecimento de eletricidade e telefónicos que caíram.

Na zona de Santa Cruz das Flores, a passagem do furacão provocou ainda "alguns cortes de energia" e problemas "nas redes de telemóvel e de comunicação". É esperado, segundo o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que estas falhas sejam corrigidas ao "longo dos dias".

Excetuando a ilha do Corvo e de Santa Maria, foram encerradas 61 estradas em todas as ilhas.