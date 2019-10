Furacão Lorenzo deixa mais de 30 pessoas desalojadas nos Açores

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores já registou pelo menos 118 ocorrências, segundo uma nota da Proteção Civil. 36 pessoas ficaram desalojadas e 100 foram retiradas de casa por precaução.

A maior parte dos desalojamentos ocorreram na cidade da Horta, na ilha do Faial, devido a um "galgamento do mar na zona da avenida 25 de abril", declarou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, citado pela SIC Notícias

"Houve na última hora a necessidade de proceder ao alojamento de 36 pessoas". No concelho das Lajes do Pico, foram "retirados das suas habitações 100 habitantes" por precaução.

Até ao momento, além dos desalojados, houve registo de danos materiais. A maioria são quedas de árvores, obstrução de estradas, danos em moradias e postes de abastecimento de eletricidade e telefónicos que caíram. O número de ocorrências pode vir a aumentar durante o período da manhã, visto a Proteção Civil ter decidido manter o alerta vermelho "durante mais umas horas".

Na ilha das Flores registaram-se “graves danos” no porto das Lajes, onde “parte do molhe foi engolido pelo mar, assim como o edifício de apoio à estrutura portuária e alguns contentores”.

Na zona de Santa Cruz das Flores, a passagem do furacão provocou ainda "alguns cortes de energia" e problemas "nas redes de telemóvel e de comunicação". É esperado, segundo o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que estas falhas sejam corrigidas ao "longo dos dias".

Todas as ilhas do arquipélago, à exceção do Corvo e de Santa Maria, tiveram estradas cortadas pelas autoridades, num total de 61 vias.

No que toca aos voos, destinados ao grupo central do arquipélago - Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial - e ocidental - Flores e Corvo - o porta-vos do grupo SATA, António Portugal declarou que a ligação aérea apenas será retomada "a partir das 15h locais, quando está prevista a melhoria do tempo".