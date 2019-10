Homem furta 600€ de caixa registadora no Casino de Vilamoura e usa o dinheiro para jogar

Um homem furtou 600 euros da caixa registadora do bar do Casino de Vilamoura, na terça-feira de madrugada. O furto aconteceu por volta das 2h40 e o homem, de nacionalidade argelina e sem registo criminal em Portugal, continuou no local do crime.

As autoridades conseguiram identificar o suspeito, através das imagens de videovigilância, logo depois de os funcionários terem dado pela falta do dinheiro.

O homem, que estava a usar o dinheiro furtado para jogar nas máquinas do casino, foi detido pelos seguranças do espaço e levado para o posto por uma patrulha da GNR.