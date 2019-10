Federação Inglesa acusa Bernardo de Silva por alegada publicação racista

Em causa, está o tweet do jogador, onde publicou uma fotografia do seu colega de equipa, Benjamin Mendy e da personagem utilizada nos chocolates Conguitos, comparando os dois.

Depois de ter sido acusado de racismo pela associação Kick It Out, Bernardo Silva foi acusado pela Federação Inglesa, devido ao tweet onde publicou uma fotografia do seu colega de equipa do Manchester City Benjamin Mendy e da personagem utilizada nos chocolates Conguitos, comparando os dois.

A federação considerou que a atitude do futebolista português violou a regra E3 (1) e considerou a publicação "insultuosa e/ou imprópria" e que "pode prejudicar o jogo". Segundo a entidade, a publicação de Bernardo Silva, "com ou sem intenção", incluiu referências racistas e étnicas, violando também assim a alínea E3(2).

O jogador tem até dia 9 de outubro para responder à acusação e apelar à deliberação. O futebolista arrisca uma pena de suspensão que pode ir até seis encontros, embora o regulamento não refira o que fazer relativamente a comportamentos racistas nas redes sociais.

Bernando Silva enviou uma carta à Federação Inglesa onde lamentou a atitude e Benjamin Mendy mostrou estar do lado do jogador. O jogador chegou a responder à publicação de Bernardo Silva com humor, com emojis de sorrisos e de palmas. Mendy comentou: "1-0 para ti, mas espera".

Pep Guardiola, o treinador do City, defendeu Bernardo Silva na semana passada. "Se eles acreditam, se as pessoas acreditam que Bernardo é esse tipo de jogador, eles estão completamente errados", disse o técnico de futebol. “Eles julgaram uma piada, eu julgo três anos passados com ele todos os dias, como ele e é como é a sua amizade. Nada mais a acrescentar", declarou. “Foi uma piada. É um cartoon e a cara é muito parecida. O mesmo aconteceu milhares de vezes com pessoas brancas", acrescentou.



A publicação de Bernardo Silva que já foi eliminada das redes sociais: