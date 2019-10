Santana Lopes fez campanha em Cascais e cruzou-se com o social-democrata Carlos Carreiras.



O presidente da câmara de Cascais, que tem sido um dos maiores críticos de Rui Rio, tomou café com Pedro Santana Lopes junto à baia de Cascais em plena campanha eleitoral.



Carreiras participou na campanha do PSD na apresentação dos candidatos por Lisboa, mas Rui Rio acabou por não aparecer na iniciativa.