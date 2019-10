Kylie Jenner e Travis Scott podem estar separados

Depois de, nesta segunda-feira, Kylie Jenner ter aparecido no casamento de Justin e Hailey Bieber sem Travis Scott, com quem começou a namorar em 2017, os rumores de que já não estariam juntos não deixaram de surgir. O casal decidiu “dar um tempo” à relação, segundo a imprensa internacional.

A última vez que o casal foi visto junto foi na estreia do documentário da Netflix “Travis Scott - Look Mom, I Can Fly”. O site da TMZ revela que o casal ainda tentou fazer com que a relação resultasse, mas que, “por agora, decidiram afastar-se”.

Os dois têm uma filha em comum, Stormi Webster. A guarda da bebé de 22 meses será dividida de “forma igual”, segundo a imprensa estrangeira.