Mulher salta vedação e provoca leão em zoo de Nova Iorque | Vídeo

Os vídeos de uma mulher que saltou uma vedação, no jardim zoológico do Bronx, em Nova Iorque, nos EUA, para provocar um leão, estão a tornar-se virais nas redes sociais.

As imagens, que foram gravadas no fim de semana passado, mostram a mulher próxima do animal a provocá-lo e a dançar em frente ao mesmo. Felizmente, o animal não teve qualquer reação.

De acordo com o The Washington Post, o zoo em questão condenou a ação da mulher. “Esta ação é uma séria violação e poderia ter resultado em graves ferimentos ou morte. As barreiras e as regras são para manter os visitantes e os animais a salvo", declararam.

O caso está a ser investigado pela polícia de Nova Iorque.